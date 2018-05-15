BM İnsan Hakları Konseyi Gazze için toplanıyor

ABD'nin büyükelçiliğini resmi olarak Kudüs'e taşıdığı sıralarda İsrail'in Filistinlileri katletmesine tepkiler sürüyor.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkelerinden katliamın soruşturulması çağrıları yükseldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi cuma günü Gazze'yi görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin 70'inci yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: TRT Haber