BM İnsan Hakları Konseyi Filistin için toplanıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel oturum talebi Arap devletleri adına Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi.

47 üyeli Konseyin 26 üyesinin öneriye destek vermesi üzerine İnsan Hakları Konseyi yarın, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuyla ilgili özel oturum yapacak.

Türkiye gözlemci sıfatıyla destek verdi

Öneriye, Türkiye de gözlemci sıfatıyla destek verirken, Konsey üyesi Müslüman olmayan ülkelerden Ekvador, Panama, Güney Afrika ve Venezuela da Filistin'in talebini destekledi.

Özel oturum yapılabilmesi için, Konseyin 47 üyesinin üçte birine tekabül eden en az 16 ülkenin desteği gerekiyordu.

Böylelikle Konsey 28. kez özel oturumla toplanmış olacak.

Uluslararası baskının artırılması için önem arz ediyor

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenledi.

Konsey kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmamasına rağmen, özel oturum, İsrail yönetimine karşı uluslararası baskının daha da artırılması açısından önem arz ediyor.

"Milyonluk yürüyüş"

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

62 Filistinli şehit edildi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA