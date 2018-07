BM heyeti Arakanlı Müslüman sığınmacılarla bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş Cox Bazar'daki ziyaretle ilgili Twitter hesabından, "Cox's Bazar'da son dönemde Myanmar'dan kaçarak buraya sığınan Arakanlı Müslüman sığınmacılardan akıl almaz cinayet ve tecavüzler dinledim. Arakanlılar sadece adalet ve evlerine güvenli şekilde geri dönmek istiyor" açıklamasını yaptı.

In Cox’s Bazar, Bangladesh, I’ve just heard unimaginable accounts of killing and rape from Rohingya refugees who recently fled Myanmar. They want justice and a safe return home. pic.twitter.com/FmbNKRdVKk