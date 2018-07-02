BM heyeti Arakanlı Müslüman sığınmacılarla bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş Cox Bazar'daki ziyaretle ilgili Twitter hesabından, "Cox's Bazar'da son dönemde Myanmar'dan kaçarak buraya sığınan Arakanlı Müslüman sığınmacılardan akıl almaz cinayet ve tecavüzler dinledim. Arakanlılar sadece adalet ve evlerine güvenli şekilde geri dönmek istiyor" açıklamasını yaptı.

In Cox’s Bazar, Bangladesh, I’ve just heard unimaginable accounts of killing and rape from Rohingya refugees who recently fled Myanmar. They want justice and a safe return home. pic.twitter.com/FmbNKRdVKk — António Guterres (@antonioguterres) 2 Temmuz 2018

Guterres paylaşımında, sığınmacılarla çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

Kampları ziyaret eden BM heyetinde yer alan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de Twitter hesabında, "Kutupalong kampındaki sığınmacılar, BM Genel Sekreteri Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Kim'e, vatandaşlık, hareket özgürlüğü, çalışma ve hizmetlere erişim hakları sağlanmadıkça topraklarına geri dönmeyeceklerini söyledi" mesajını paylaştı.

Basın toplantısı yapılması bekleniyor

BM heyeti, Arakanlı Müslüman sığınmacılarla görüşmek için dün Bangladeş'in başkenti Dakka'ya gitmişti.

Heyet, bu sabah sığınmacı kamplarının bulunduğu ve Myanmar-Bangladeş sınırında yer alan Cox's Bazar'a geçmişti.

Guterres ve Kim'in, Cox's Bazar'da faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilcileri ve Bangladeş hükümet yetkilileriyle görüştükten sonra bugün basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı

Heyete, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud Ali de eşlik ediyor.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine dair verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesi taşıyor.

Kaynak: AA