BM Güvenlik Konseyi'nden Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son yaptığı balistik füze denemelerine tepki olarak Kuzey Kore'ye 'ağır yaptırım' uygulama kararı aldı.

Kuzey Kore'ye yönelik olarak Washington yönetimi tarafından sunulan karar tasarısı Güvenlik Konseyi'nde 15-0 oy ile kabul edildi.

Karar, rafine petrol ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ının Kuzey Kore'ye ihracatını yasaklıyor.

Rafine petrol ürünlerini yıllık 500 bin varille, ham petrolü ise 4 milyon varille sınırlayan Karar, yurtdışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının da bir yıl içinde ülkelerine iade edilmesini öngörüyor.

Uzmanlar son yaptırımların zaten güç durumda olan ülke ekonomisini çökertebileceğini vurguluyor.

Kuzey Kore yönetimi 29 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ni nükleer silahlarla vurabilecek kapasitede bir füze denemesi yapmıştı.

ABD, BM ve AB daha önce Kuzey Kore'ye füze denemeleri yüzünden yaptırım uygulamıştı.

Kaynak: İHA/TRT Haber