BM Güvenlik Konseyi'nden Güney Sudan'a silah ambargosu kararı

ABD'nin Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanmasına dair tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı.

9 ülke destek verirken 6 ülke çekimser kaldı

BMGK'ya sunulan tasarıya 9 ülke destek verirken, Rusya, Çin, Bolivya, Etiyopya, Kazakistan ve Ekvator Ginesi çekimser kaldı.

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için konseyin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa'nın kararı veto etmemesi ve "evet" oylarının 9'a ulaşması gerekiyor.

Güney Sudan'a silah ambargosu kabul edildi

Güney Sudan'da liderlerin çatışmalara son vermekte başarısız olmasından derin endişe duyulduğu, şiddet olayları ve insan hakları ihlallerinin kınandığı kararda, etnik çatışmaların yaşandığı dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'a silah ambargosu uygulanması kabul edildi.

Ambargo 31 Mayıs 2019'a kadar geçerli olacak

Tüm ülkelerden Güney Sudan'a 31 Mayıs 2019'a kadar doğrudan ya da dolaylı silah, mühimmat, askeri araç ve diğer ekipmanların satışını ve sağlanmasının yasaklaması talebinde bulunulan kararda ayrıca, Güney Sudan Savunma Bakanı Yardımcısı Malek Ruben Riak ve eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong Awan'a seyahat yasağı getirildi, söz konusu kişilerin varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan’da, 2013'ten bu yana hükümet güçleri ile muhalefet arasındaki iç savaş devam ediyor.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir önderliğinde Hartum'da başlatılan barış görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması ve alınan kararların açıklanması bekleniyor.

Kaynak: AA