BM Güvenlik Konseyi Suriye için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi İsveç ve Kuveyt'in talebiyle Suriye'nin güney batısında artan çatışmalar ve kötüye giden insani durumu görüşecek.

Suriye'de taraflar başarısız

Bunun için de perşembe günü toplanacak. BM'ye göre Suriye'de taraflar sivilleri ve sivil altyapıyı korumada başarısız.

Gerginlik ve şiddetin azaltılması çabalarının artırılması çağrısı da yapıldı.

BM'den aynı açıklamalar

BM, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar nedeniyle 750 bin kişinin hayatından endişe edildiğini sık sık tekrarlıyor.

Ülkenin güneyinde gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki Dera çevresinde yoğun hava saldırıları nedeniyle, 270 bin ila 330 bin kişinin yerinden edildi.

Yeni heyet kuruldu

Yerlerinden olanlar da Ürdün sınırına doğru göç etti. BM, Ürdün'e sınırlarını açma çağrısı yaptı.

Suriye rejimi ve destekçilerinin hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler, kalıcı ateşkesin oluşturulması için yeni bir heyet kurdu. Heyet Rusya ile de görüşecek.

Esed Dera'da katliam yapıyor

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir alanda ilerleyerek bazı sivil yerleşimleri ele geçirmişti.

104 sivil öldü

Rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana en az 104 sivil hayatını kaybetmişti.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA