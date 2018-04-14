BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle acil olarak toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine "acil" koduyla toplandı.

Gündem, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava operasyonu düzenlemesiydi.

Oturumun başında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm üye ülkelere itidal çağrısı yaptı. Guterres, kimyasal saldırı meselesini Birleşmiş Milletler'in soruşturması gerektirdiğini söyledi.

"Krizin askeri bir çözümü yok. Çözüm siyasi olmalı. Siyasi süreci hızlandırmalıyız."

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, operasyonun Suriye'deki durumu daha da kötüleştirdiğini anlattı.

ABD'nin Temsilcisi Nikkı Haley ise "Yeni bir kimyasal saldırı olursa operasyon için hazırız." mesajını verdi ve operasyonu "yasal ve meşru" diye niteledi.

Harekatı değerlendiren İngiltere'nin Temsilcisi Karen Pierce da, operasyonun sınırlı, hedefe yönelik ve etkili olduğundan bahsetti.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre (fransua dölatr) ise, kimyasal saldırının güçlü bir yanıt gerektirdiğinden bahsetti.

Rusya, Suriye'de düzenlenen operasyonuna ilişkin bir karar tasarısı hazırladı.

Tasarıyla, Esed rejimine yönelik operasyonun BM Güvenlik Konseyi'nde kınanmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. https://t.co/Mwaf1W5VcU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Bu arada BM Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün uzman heyeti Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Heyetin, kimyasal saldırı yapılan Duma'da incelemede bulunması bekleniyor.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD'nin yanısıra, Fransa ve İngiltere, sabaha karşı 4 sularında, başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları 100'den fazla füzeyle vurdu.

ABD ile birlikte İngiltere ve Fransa'dan "operasyon başarıyla gerçekleştirildi" açıklamaları geldi.

Rusya ise operasyona sert tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Kaynak: TRT Haber