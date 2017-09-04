BM Güvenlik Konseyi 'acil' toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), yapılan "acil toplantı" çağrısının ardından bugün Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşecek.

ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin devlete ait basın yayın organlarında ülkenin kıtalararası balistik füzelerle (ICBM) uyumlu minyatür hidrojen bombasını başarıyla test ettiğini duyurmasının ardından BMGK'ya "acil toplantı" çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley bu konuda yaptığı açıklamada toplantının bugün (TSİ) 17:00'de başlayacağını bildirdi.

BMGK, dört gün önceki acil toplantısında Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemesini sert bir dille kınayıp, denemelerin derhal sonlandırmasını isterken, denemelerin sadece bölge için değil üye ülkeler için de bir tehdit olduğunu kaydetmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugünkü denemesi son derece üzücü bir davranış ifadesini kullandı.

Amano ayrıca, denemenin "uluslararası toplumun yinelenen taleplerini tamamen önemsememek" olduğunu belirtti. AA