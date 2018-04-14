Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres itidal çağrısı yaptı.
Ayrıntılar gelecek...
ABD, Fransa ve İngiltere Suriye rejimi hedeflerini vurdu
Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak
ABD Genelkurmay Başkanı: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık
NATO: Suriye'de yürütülen operasyonu destekliyoruz
Fransa Savunma Bakanı Parly: Ruslarla iletişime geçerek bilgilendirdik
Rus üsleri saldırıdan zarar görmedi
İran: Harekatın bölgesel sonuçları olacak
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten itidal çağrısı
ABD'nin Esed rejimine sınırlı operasyonu Amerikan medyasında