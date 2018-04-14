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Buradasınız : » » BM Genel Sekreteri Gutteres'ten itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Gutteres'ten itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres itidal çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Gutteresten itidal çağrısı

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