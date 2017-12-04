BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'de ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Yemen'de çatışan taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığı ile yaptığı açıklamada, Yemen'de son günlerde artan çatışmalardan derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Guterres, çatışmalar sebebiyle halkın temel ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkamadığını, yardım görevlileri ile sağlık çalışanlarının da sivillere ulaşamadığını belirtti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: TRT Haber