  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Rakka' çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "Rakka'da çatışmalar devam ederken, askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağr

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BM Genel Sekreteri Guterresten Rakka çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için yürütülen operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de sivil can kayıplarının ve yerinden edilmelerin "dehşet verici" boyutlarda sürdüğünü ve milyonlarca insanın maruz kaldıkları tehlikeler ve çaresizlikten derin endişe duyduğunu belirti.

Mültecilerin kaldığı hastane ve okulların hedef olmaya devam ettiğini ifade eden Guterres, özellikle de Rakka'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan ve her yönden tehlike altında olan sivillerin durumunun kaygı verici olduğunu kaydetti.

Kuşatma altındaki ve erişimin güç olduğu bölgelerde yaşayan, temel gıda ve tıbbi yardımlara erişimi olmayan sivillerin durumuna dikkat çeken Guterres,"Rakka'da çatışmalar devam ederken askeri operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, ayrıca bölgeye insani yardımların gecikmeden ulaştırılmasına olanak sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunu vurguladı.

Etiketler: BM Genel Sekreteri Guterres, rakka
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