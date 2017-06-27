BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm ilgili taraflara Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatını değerlendirme çağrısı yaptı.

Guterres, İsviçre'de yarın başlayacak Kıbrıs Konferansı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, tarafların İsviçre'de müzakereler için tekrar bir araya geliyor olmasından memnuniyet duyduğunu, tarafların attığı bu kararlı adımın kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Taraflara bu fırsatı kullanmaları çağrısı yapan Guterres, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi fırsatı önümüzde duruyor. Tüm ilgili taraflara bu fırsatı öncelikle Kıbrıs, sonra da tüm Doğu Akdeniz bölgesi için değerlendirme çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

BM'nin bu çabalara destek vereceğini kaydeden Guterres, "BM Genel Sekreteri olarak bu çabalara destek sözümü yineliyorum. Tüm taraflardan kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesi için gerekli liderliği ve iradeyi göstermelerini istiyorum." açıklamasını yaptı.

Kıbrıs Konferansı İsviçre'nin Crans Montana kentinde yarın başlayacak.