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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve Suriye'ye 'düşmanca eylemlere son' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısından sonra "tüm düşmanca eylemlere acilen son verilmesi" çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Guterresten İsrail ve Suriyeye düşmanca eylemlere son çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırıları sonrası açıklamalar yaptı. Dujarric, Guterres'in Ortadoğu'da yeni bir felaketten kaçınılması amacıyla "tüm düşmanca davranışlara ve tahrik edici eylemlere acilen son verilmesi" için çağrı yaptığını söyledi.

Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava operasyonu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırılarının ardından gelmişti. İsrail, roket saldırılarından Suriye'deki İran güçlerini sorumlu tutmuştu.

Taraflara itidal çağrısı

BM sözcüsü, Guterres'in Çarşamba gece yarısından sonra yaşanan gelişmeleri "son derece endişeyle" takip ettiğini ancak Perşembe günü "durumun kısmen normalleşmesinin" ardından rahatladığını sözlerine ekledi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin bölgedeki gelişmelerle yakından ilgilendiğini ve saldırılarla ilgili "farklı düzeydeki çeşitli insanlarla" temas hâlinde olduğunu belirtti.

İsrail-İran gerilimi

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.

Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin vurulduğunu" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, AP

Etiketler: Guterres, BM
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