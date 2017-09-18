  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.438
    EURO 4.108
  • BIST 107741.7
    ALTIN 145.615
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM Genel Sekreteri Guterres'ten IKBY'de referandum uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten IKBY'de referandum uyarısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tek taraflı referandum kararının terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM Genel Sekreteri Guterresten IKBYde referandum uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tek taraflı referandum kararının terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye gölge düşüreceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres'in Irak'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı duyduğu ve merkezi hükümet ile IKYB arasındaki bütün sorunların diyalog ve yapıcı uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığı belirtildi.

Genel Sekreter Guterres'in taraflara bu konuya sabırlı ve itidalli yaklaşmaları çağrısı yaptığı ve BM'nin bütün çabaları desteklemeye hazır olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Sekreter, şu anda referandum yapılması yönündeki tek taraflı bir kararın DEAŞ ile mücadeleye, geri alınmış bölgelerin yeniden inşa edilmesine ve 3 milyondan fazla mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönüşüne gölge düşüreceğine inanıyor." AA

Etiketler: bm genel sekreteri, Guterres, referandum uyarısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER