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BM Genel Sekreteri Guterres'den Kuzey Kore çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkili olabilmesi için tüm ülkelere ortak çaba çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Guterresden Kuzey Kore çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehdidini önlemek için BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması amacıyla ortak çabanın gerekli olduğunu bildirdi.

Japonya'da bulunan Guterres, Başbakan Şinzo Abe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel barış ve istikrar için Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçirilmesinin şart olduğunu vurguladı ve bu konuda tüm ülkelerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararlarının yalnızca Kuzey Kore'yi değil, tüm ülkeleri bağladığına dikkat çeken Guterres, "Özellikle Güvenlik Konseyinin birlik halinde olması şart." dedi.

Japonya Başbakanı Abe de Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma hedefine yönelik anlamlı diyalog kurulması konusunda BM Genel Sekreteri Guterres ile mutabık olduklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson daha önce Kuzey Kore yönetimiyle müzakereye açık olduklarını ifade etmiş fakat Beyaz Saray bunun ancak Pyongyang yönetiminin provokasyonlardan kaçınması ve "nükleer programını terk etme yönünde samimi ve anlamlı adımlar atması" koşuluyla mümkün olacağını belirterek Washington yönetiminin pozisyonunu açıklamıştı.

İran uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın, Yemen'deki Husi isyancılara, 22 Temmuz-4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarda kullanılmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etti.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı destekleyen BM kararının uygulanması konulu raporda Guterres, İran'ın, BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırma çağrısına riayet etmiyor olabileceğini kaydetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kuzey Kore, Guterres, birleşmiş milletler
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