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BM Genel Sekreteri Guterres: İki devlet çözümünden başka bir seçenek yok

BM Genel Sekreteri Guterres, "Tek taraflı adımların her iki taraf için de barış beklentisini tehlikeye atacağını hep söyledim. İki devlet çözümünden başka bir seçenek yok" dedi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 22:36



