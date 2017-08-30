BM Genel Sekreteri Guterres Gazze'de

BM Genel Sekreterliği görevine geldikten sonra bölgeye gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Gazze'ye gelen Antonio Guterres, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçti. Guterres bölgeye geçişi sırasında sınır kapısında bekleyen Filistinli tutuklu yakınlarının "görüşme talebine olumlu karşılık vermemesi" sebebiyle protesto edildi.

Üzerinde "Çocuklarımız, İsrail hapishanelerinde ölüme terk edilmiş durumda daha ne bekliyorsunuz?" yazılı pankartlar taşıyan Gazzeliler, tutukluların salıverilmesi için BM'nin harekete geçmesi talebinde bulundu.

İsrail'in 19 yıl hapse mahkum ettiği Filistinli tutuklu Macid'in annesi Fayize Ebu Kumbuz, göstericiler adına yaptığı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin ayrımcılık politikasını protesto etmek üzere burada toplandık. Genel Sekreter, Gazze'deki direniş grupları tarafından esir alınan İsrailli askerlerin aileleriyle bir araya gelmesine rağmen bizim ile görüşmeyi reddetti." dedi.

Ebu Kumbuz, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ciddi ihlallerle karşılaştığı ve kendisinin bir yıldan fazla süredir oğlunu ziyaret edemediğini söyledi.

Gösteriyi düzenleyen Vaid Derneği Müdürü Abdullah Kandil ise Guterres'in Filistinli ailelerle görüşmeyi kabul etmemesini eleştirerek, "Gazze Şeridi'ne tanklarla gelen ve bugün direniş gruplarının elinde esir tutulan savaş suçlusu İsrailli askerlerinin aileleriyle uzun uzun görüşen Guterres, Gazzeli tutukluların yakınlarıyla görüşmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Guterres'in, gezisi kapsamında BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu ziyaret etmesi bekleniyor.