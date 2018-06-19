BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze savaşın eşiğinde

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne dün gönderdiği raporda, Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek taraflara olası bir savaşın önlenmesi için 2014'te varılan ateşkese uyma çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun 30 Mart'ta Gazze'de başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmasının kendisini şok ettiğini belirten Guterres, İsrail'in uluslararası insan hakları kurallarına bağlı kalarak sivillerin korunmasından sorumlu olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının ölüm korkusu taşımadan görevlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, raporda "Gösteriler sırasında çocukların yanı sıra gazeteci ve sağlık çalışanı oldukları açıkça belli olan kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca, Gazze'den İsrail'e düzenlenen roket saldırılarının Filistin ve İsrail vatandaşlarının canlarının yanı sıra Gazze'de yaşayan halkın yaşanabilir bir hayata kavuşması için gösterilen çabaları da riske attığını belirterek, Hamas ve diğer Filistinli grupları eleştirdi.

Son olayların ardından Gazze'deki durumun tehlikeli ve kırılgan bir hal aldığına işaret eden BM Genel Sekreteri Guterres, "Bu durum Gazze'nin savaşın eşiğine ne kadar yakın olunduğuna dair bize bir uyarıdır" ifadesini kullanarak, tarafları 2014'teki İsrail saldırılarının ardından varılan ateşkese uymaya çağırdı.

"İki devletli çözümden başka uygulanabilir alternatif yok"

Filistin meselesinin çözümünün Kudüs'ün İsrail ile Filistin'in başkenti olması ve iki ülke halkının barış içerisinde yan yana yaşamasından geçtiğini belirten Guterres, iki devletli çözümden başka uygulanabilir alternatifin olmadığı vurgusu yaptı.

Guterres raporunda ayrıca İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Aralık 2017'de çıkardığı, "yasa dışı Yahudi yerleşimlere son vermesini isteyen" karara uymadığını kaydetti.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeye devam ettiğini belirten Guterres, raporda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in yerleşim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu da uygulanabilir bir Filistin devleti kurma umutlarını baltalıyor."

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

Kaynak: AA