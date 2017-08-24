BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-30 Ağustos'ta Kuveyt, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Ortadoğu ziyaretine pazar günü Kuveyt'ten başlayacağını söyledi.

Guterres'in Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bölgedeki gelişmeleri görüşeceğini belirten Dujarric, Genel Sekreter'in Kuveyt'teki temaslarının ardından İsrail ve Filistin'e geçeceğini ifade etti.

Guterres, Genel Sekreter olarak ilk kez Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Genel Sekreter'in barış sürecinin yeniden hayata geçirilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyleyen Dujarric, Guterres'in sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

Guterres, BM Genel Sekreteri unvanıyla ilk kez Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Öte yandan, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği açıklanmıştı.