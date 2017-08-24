  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.485
    EURO 4.118
  • BIST 109153.91
    ALTIN 144.09
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-30 Ağustos'ta Kuveyt, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsraili ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-30 Ağustos'ta Kuveyt, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in Ortadoğu ziyaretine pazar günü Kuveyt'ten başlayacağını söyledi.

Guterres'in Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bölgedeki gelişmeleri görüşeceğini belirten Dujarric, Genel Sekreter'in Kuveyt'teki temaslarının ardından İsrail ve Filistin'e geçeceğini ifade etti.

Guterres, Genel Sekreter olarak ilk kez Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Genel Sekreter'in barış sürecinin yeniden hayata geçirilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini söyleyen Dujarric, Guterres'in sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

Guterres, BM Genel Sekreteri unvanıyla ilk kez Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Öte yandan, Abbas'ın 28 Ağustos'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği açıklanmıştı. 

Etiketler: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, israil, filistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER