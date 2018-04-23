BM Genel Sekreteri Guterres: 7 yıldır Suriye'de süren savaş soğuk savaşın göstergesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Stefan Löfven ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Guterres, Suriye'deki iç savaş, ABD ve Rusya arasındaki gerginlik konularında değerlendirmeler yaptı.

"Sihirli bir şekilde çözüme kavuşacağını düşünmek saflık olurdu"

BM Genel Sekreteri Guterres, BM'nin Suriye'deki iç savaşı "sihirli" biçimde çözemeyeceğini söyledi.

"Suriye'de 7 yıldır süren bir savaş var. Bu savaşta dünyanın her yerinden insan yer alıyor. Farklı ordular var. Çeşitli milisler var. Soğuk savaş var. Şii ve Sünniler arasında sorunlar var. Bu nedenle BM'nin Suriye'deki savaşı sihirli bir şekilde çözüme kavuşturacağını düşünmek biraz saflık olur."

Soğuk savaş benzetmesi

Guterres, soğuk savaşın Suriye ile geri döndüğünü savundu.

''Suriye'de son yıllarda yaşanan olaylar soğuk savaşın geri döndüğünün göstergesi. Eskiden iki kutuplu dünyada Rusya ve ABD, daha fazla diyalog ve iletişim yollarını kullanarak müttefiklerini kontrol edebiliyordu. Şimdiki soğuk savaşta ise bu iki ülke herkesi kontrol edemiyor. Suriye'de ABD ve Rusya dışında, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve diğerleri de var. Bu yüzden durum çok tehlikeliydi ama şu anda sakinleşti.''

İsveç Başbakanı Stefan Löfven de Suriye'deki "kabusun" 7 yıldan beri sürdüğüne dikkat çekerek, ''Bu acımasız savaşta kimyasal silahlar hiçe sayılarak kullanıldı. Çok acılar yaşandı. Bir an önce bu savaşın bitmesi lazım" dedi.

Kaynak: AA