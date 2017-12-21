BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Günümüzde çatışmalar 20 yıldan uzun sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası barış ve istikrar karşısındaki zorlukların niceliğin yanı sıra nitelik olarak da değişime uğradığını vurgulayarak, "Nükleer silahlar tehlikesi yine çok önemli konuma sahip, gerilim Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana olduğundan daha yüksek." dedi.

Kuzey Kore’ye füze denemelerini sona erdirme çağrısı

Konuşması sırasında Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze denemelerini sona erdirmesi çağrısını birkaç kez dile getiren Guterres, çeşitli silahlı örgütlerin devlet kurumlarının, doğal kaynakların ve toprağın kontrolünü ele geçirmek için rekabet ettiğine dikkati çekti.

Antonio Guterres, Ortadoğu'da ve Afrika'nın bazı kesimlerinde çatışmaların arttığına, dünya genelinde "daha zorlu hale geldiğine" işaret ederek, sadece Suriye'de yüzlerce silahlı grubun bulunduğunu vurguladı.

Çatışmalar, dünya çapında terörizm tehdidiyle bağlantılı

"Çatışan taraflara dışarıdan verilen askeri ve finansal destek iç savaşları uzatıyor, yerel savaşçılar daha büyük rakiplerin vekilleri haline gelirken gerilimi daha da körüklüyor." ifadesini kullanan Guterres, çatışmaların artık daha fazla birbirleriyle ve dünya çapında terörizm tehdidiyle bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Guterres, eşitsizliğin ve dışlanmanın, "hayal kırıklığını ve marjinalliği" beslediğini belirterek, uyuşturucu kaçakçıları ve insan tacirlerinin kaos ortamına katkıda bulunduğunu, mültecileri ve sığınmacıları avladığını söyledi.

Siber güvenlik tehditleri, iklim değişikliği ve su kıtlığının da endişe verici meseleler olduğuna değinen Guterres, çatışmaların değişen tabiatına cevaben yaklaşımlarını gözden geçirmek zorunda olduklarını ifade etti.

Çatışmayı önlemede “en iyi araçlar”

BM Genel Sekreteri Guterres, aşırı yoksulluğu ortadan kaldırma, ekonomik kalkınmayı teşvik etme, çevreyi koruma, iklim değişikliğine çözüm bulma ve kadınların eşitliğini sağlama gibi BM hedeflerinin çatışmaları önlemede "en iyi araçlar" olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

