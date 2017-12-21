BM Genel Kurulu bugün Kudüs tasarısını oylayacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını geri çekmesi çağrısını içeren karar tasarısını oylayacak. BM Güvenlik Konseyine götürülen tasarı, 15 üyeli konseyde sadece ABD'nin vetosu ile reddedilmiş, tasarının BM Genel Kuruluna taşınması kararı alınmıştı.

Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin vetosuna takılan tasarı bugün BM Genel Kurulu'nun oyuna sunulacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosu nedeniyle reddedilen Kudüs tasarısıyla ilgili "Tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıyacağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karar tasarısının 14 ülke tarafından desteklenmiş olması anlamlı ve manidardır. Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkeleri Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkmaya davet ediyorum. pic.twitter.com/cSZjoDWU0g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Aralık 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin vetosu ile reddedilen Kudüs ile ilgili tasarının BM Genel Kuruluna taşınması sonrasında mevkidaşı Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile birlikte New York'a gitti.

Çavuşoğlu, "Tüm dünyanın yanlış gördüğü bir kararda 'Ben süper gücüm, ben en büyüğüm, benim istediğim olur.' anlayışı bugünün dünyası için geçerli değil. Adaletli olacaksınız, uluslararası hukuka uyacaksınız, BM kararlarına da uyacaksınız, Güvenlik Konseyinin daimi üyesiyseniz ilk önce siz uyacaksınız. Filistin'in haklarını savunmak için bundan sonra daha aktif olacağız hep birlikte. Bildiride (İstanbul Deklarasyonu) vurgulandığı gibi başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları öncesine sahip olan bağımsız Filistin devleti için bundan sonra daha çok çalışacağız, birlikte çalışacağız ve Filistinli kardeşlerimize her türlü yardımları ulaştırmak için çalışacağız." dedi.

'ABD Kudüs konusunda BM üyelerini uyardı' iddiası

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi diğer diplomatlara e-posta göndererek karara karşı oy kullanmamaları konusunda üstü kapalı tehdit ettiği öne sürüldü.

Foreign Policy adlı internet sitesi tarafından ele geçirilen e-postada, Haley'in diğer BM üyelerine uyarıda bulunduğu belirtildi.

Haley'in, "Oyunu vermeyi düşünürken Başkan'ın ve ABD'nin bu oyu kişisel bir mesele olarak algıladığını bilmeni istiyorum." notunu düştüğü dikkati çekti.

Ülkelerin Kudüs'le alakalı verdiği oyları Başkan Trump'a rapor edeceğini belirten Haley, e-postada, "Başkan oylamayı yakından takip edecek ve benden bize karşı oy kullanan ülkelerin raporunu istedi. Bu konuda bütün oyları not edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.

Nikki Haley'in, diğer ülkelerin ABD gibi büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımasını beklemediğini ancak buna ilişkin "olması gereken durum" nitelemesinde bulunduğu görülüyor.

Geçen hafta ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır'ın sunduğu Kudüs tasarısıyla ilgili oylamada, 15 üye arasında aleyhte oy kullanan tek ülke olarak yalnız kalmıştı.

BMGK'de yapılan ve ABD'nin veto ettiği Kudüs oylamasında konseyin 15 üyesinden 14'ünün lehte oy kullanması, ABD'nin tek taraflı Kudüs kararının uluslararası kamuoyunda destek bulmadığını ortaya koymuştu.

'ABD'nin yalnız olduğu tescillendi'

Uzmanlar, BMGK'daki Kudüs tasarısının, 14'e karşı ABD'nin 1 oyuyla veto edilmesinin, ABD'nin yalnız olduğunu gösteren önemli bir resim niteliği taşıdığı görüşünde.

Uzmanlar, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının geri çekilmesi amacıyla dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarının, 14'e karşı ABD'nin 1 oyuyla veto edilmesinin, Trump yönetiminin tutumunun tüm dünya kamuoyunda ne kadar yanlış bulunduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney yaptığı açıklamada, BMGK'nin uluslararası güvenlik meselelerinde karar alınması sürecinde bağlayıcılığı nedeniyle en kritik nokta olduğuna dikkati çekti.

ABD'nin BMGK'de 14'e 1 ile tecrit edilmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Güney, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde alınan kararın da önem arz ettiğini ancak burada hem farklı ülkelerden katılımcıların hem de konseyin 5 daimi üyesinin dördünün bu kararı onaylamasının çok önem taşıdığını kaydetti.

"En önemlisi de bence Avrupa-Atlantik dünyasında da bir bölünmüşlük var. BMGK toplantısında bu ortaya çıktı." diyen Güney, ABD'nin en yakın müttefiki İngiltere'nin bile büyükelçiliğini taşımayacağını açıklamasına vurgu yaptı.

"Tarihi teyidin devamı"



Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur da BMGK'deki son manzarayı "tarihi teyidin devamı" olarak görmenin mümkün olduğunu söyledi.

ABD'nin, İsrail'e ilişkin uluslararası konular gündeme geldiğinde ya veto ettiğini ya da çekimser kaldığını hatırlatan Okur, ancak onun dışındaki pek çok kararda uluslararası toplumun oy birliği ya da ona yakın bir çoğunlukla İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerine karşı tavır takındığını vurguladı.

Gelinen noktanın bir yıl öncesiyle karşılaştırılması durumunda manzaranın net şekilde görüldüğünü dile getiren Okur, Obama yönetimi giderken 1967 sınırlarının ötesinde İsrail'in işgalci olduğunu ve yeni yerleşimler yapmaması gerektiğini belirten kararda, 14 BMGK üyesinin kararı desteklediğini hatırlattı.

Okur, "Şimdi ise Trump yönetimi kararı veto ederek uluslararası toplumun kalan üyelerinden ayrıştığını gösteriyor. Bu da uluslararası diplomasi alanında ABD'nin Kudüs ile ilgili kararında yalnız olduğunu tescil eden önemli bir resim. Güvenlik Konseyinin diğer geçici üyeleri ve daimi üyeleri, uluslararası toplumun geniş bölümünü temsil eden çoğunluk, bu kararın yanlış olduğunu, konseyin kendisinin daha önceki kararlarına da aykırı olduğunu oylarıyla göstermiş vaziyetteler." diye konuştu.

Geçen hafta yapılan İİT Olağanüstü Zirvesi'nde verilen mesajın insanlığın büyük çoğunluğunu kuşatan ülkelerin temsilcileri nezdinde karşılık bulduğunun altını çizen Okur, "ABD kendi aldığı kararın arkasında durdu ama uluslararası toplumda bunun kabul görmesini sağlayamadı. İnsanlığın büyük bölümünün vicdanı İİT Zirvesi'nde alınan Kudüs'te işgalci olan İsrail'i başkenti olarak tanıyan kararı reddeden bildiride buluştu." ifadelerini kullandı.

"ABD dünyada kendisini yalnız bırakan bir karara imza attı"



SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanetin Duran da ABD'nin aslında dünyada kendisini yalnız bırakan bir vetoya imza attığını belirtti.

Trump'ın tek taraflı kararının uluslararası toplum tarafından onay görmediğini ve İİT'nin yanı sıra tüm dünya kamuoyunun bu karara sıcak bakmadığını ifade eden Duran, BMGK'deki tasarının ABD tarafından veto edilmesinin anlamının, ABD'nin kürsel sorumluluğunu önemsemeyen, tek taraflı çıkarlarını gözeten bir siyasete girmesi olduğunu kaydetti.

ABD'nin zaten tartışmalı olan tarafsızlığını tümüyle kaybettiğinin netleştiğine işaret eden Duran, "(Bu karar) ABD'nin artık dünya barışına sorun üreten bir yerde olduğunu gösteriyor. Bunun 'prensipli realizm' şeklinde ifade edilmesi bu gerçeği örtmüyor." dedi.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin ana amacının yüksek katılımla güçlü bir karar almak olacağını söyleyen Duran, bunun bağlayıcı olmasa da en azından ABD'nin Kudüs meselesinde ne kadar yalnız kaldığını bütün dünyaya göstereceğine inancını dile getirdi.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem başkanı olarak İİT'den çıkardığı kararın, çok önemli diplomatik kazanım olduğuna da dikkati çekerek, "14 ülkenin lehte oy vermesi Erdoğan ve İİT'nin oluşturduğu gündemin ne kadar kabul gördüğünü de göstermektedir. Genel Kurul'da da benzer bir sonuç çıkacak." diye konuştu.

