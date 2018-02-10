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BM: Esed ve destekçileri bir haftada 277 sivili öldürdü

BM, İdlib ve Doğu Guta'da 4-9 Şubat arasında 230'u Esed rejiminin düzenlediği hava saldırıları olmak üzere 277 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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BM: Esed ve destekçileri bir haftada 277 sivili öldürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri arasında 230'u, Esed rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

350 bin sivilin abluka altında olduğu Doğu Guta'ya bu tarihlerde düzenlenen hava saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 42'si kadın olmak üzere en az 210 sivilin öldürüldüğünü belirten Hüseyin, şunları kaydetti:

"Doğu Guta'dakilerin tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma altındaki binaların hedef alınması ve Doğu Guta, İdlib ve Şam'daki sivillerin üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir. BM İnsan Hakları Ofisi, 4 Şubat'ta İdlib'in Serakin ilçesine düzenlenen hava saldırısı sırasında zehirli gaz kullanılmış olabileceğini içeren görüntülerin de olduğu raporlar aldı. Doğu Guta ve İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle son hafta, ülkedeki en kanlı dönemlerdendi."

Hüseyin, 6'sı İdlib, 3'ü Doğu Guta olmak üzere en az 9 sağlık merkezinin hava saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, geçen hafta İdlib ve Doğu Guta'da klor gazının kullanılması iddialarını araştırmaya başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, idlib, Esed, Doğu Guta
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