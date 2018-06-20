BM: Esed rejimi Doğu Guta'da savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejimini kınayarak, Doğu Guta'nın rejim güçleri tarafından kuşatılması ve ele geçirilmesinin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında olduğunu duyurdu.

Komisyon, İnsan Hakları Konseyi'nin Doğu Guta'daki olaylarla ilgili acil, kapsamlı ve bağımsız bir soruşturma talep etmesi üzerine 23 sayfadan oluşan rapor yayımladı.

Orta çağa özgü yöntemler

Esed rejimine ait güçlerin Doğu Guta'yı kuşatması ve sonrasında ele geçirmesi sürecinde sivillere yönelik saldırıların detaylı yer aldığı raporda çarpıcı ifadeler dikkat çekti.

Rejimin Doğu Guta'daki sivillere yönelik "barbar" ve "Ortaçağ'a özgü" yöntemlerinin kınandığı raporda, Doğu Guta halkının modern tarihin en uzun ablukasına maruz kaldığının altı çizildi.

Raporda, Doğu Guta halkının rejimin saldırılarından dolayı çok büyük fiziksel ve psikolojik acılar yaşadığı, bazı durumlarda önlenebilir olmasına rağmen sivillerin ölüme terkedildiği vurgulandı.

Rejim güçlerinin şubat-nisan aylarında bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığının, havadan ve karadan yapılan ağır bombardımanlar sonucu yüzlerce Suriyeli kadın, erkek ve çocuğun yaşamını yitirdiğinin aktarıldığı raporda, nisan ayına kadar çok sayıda ev, pazar yeri ve hastanenin yerle bir edildiği anımsatıldı.

İlk defa açıkça kınandı

Sivillere ve koruma altındaki nesnelere ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlendiği ve bunun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğuna vurgu yapılan raporda, Esed rejimi ilk defa açıkça kınandı.

Raporda, rejim güçlerinin Doğu Guta'da sivil yerleşim yerlerini ve nesneleri yoğun şekilde bombardımana tuttuğu, bölgeye insani yardımların kasten engellendiği ve bu tür insalık dışı saldırıların sivillerde fiziksel ve psikolojik derin yaralar oluşturduğu kaydedildi.

Raporda, rejimin Doğu Guta'yı resmen ele geçirdiğini 14 Nisan'da duyurduğu ve 140 bin sivilin yerinden edildiği, yerel ateşkes ve tahliye anlaşmaları uyarınca Doğu Guta'dan 50 bin sivilin İdlib ve Halep illerine gönderildiği ve rejimin bu sivillerin hiçbirine insani yardım sağlamadığı bilgisi de yer aldı.

Öte yandan, komisyonun hazırladığı raporun BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 38. oturumunda, 26 Haziran'da üye ülkelere sunulacağı belirtildi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro da raporla ilgili yaptığı açıklamada, "Sivillerin ayrım gözetmeksizin saldırıya uğramaları ve sistematik olarak yiyecek ve ilaçlardan mahrum edilmeleri tamamen tiksindirici bir durum" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

