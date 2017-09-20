BM Dünya Turizm Örgütü raporunda 'Türkiye' vurgusu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO) ağustos ayı turizm barometre raporunda, "Güney ve Akdeniz Avrupasında bulunan destinasyonlardan özellikle Türkiye, yüzde 24 artışla bölgedeki büyümede etkili rol oynamıştır. Türkiye, 2016'da güvenlik sebebiyle gösterdiği düşük profilin ardından hızlı bir büyüme göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından edinilen bilgiye göre, üç ayda bir yayımlanan UNWTO Turizm Barometresi'nin ağustos ayı raporunda, Türkiye'nin artan turizm potansiyeline yönelik değerlendirmelere de yer verildi.

Yılın ilk 6 aylık uluslararası turist varışları, turizm gelirleri ve harcamalarıyla ilgili bilgileri içeren raporda, bu dönemde dünya genelinde 598 milyon turistin seyahat ettiği bildirildi.

Bu rakamın uluslararası turist varışlarında geçen yılın aynı dönemine göre 36 milyon turist artışıyla yüzde 6'lık büyümeyi ifade ettiği belirtilen raporda, bunun 2010'dan itibaren ilk 6 ayda görülen en güçlü büyüme olduğu kaydedildi.

"Türkiye, bölgedeki büyümede etkili rol oynadı"

Yılın ilk 6 ayında bölgelere göre uluslararası turist varışlarına ilişkin rakamlara yer verilen raporda, "Güney ve Akdeniz Avrupasında bulunan destinasyonlardan özellikle Türkiye, yüzde 24 artışla bölgedeki büyümede etkili rol oynamıştır. Türkiye, 2016'da güvenlik sebebiyle gösterdiği düşük profilin ardından hızlı büyüme göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bölgede çift haneli artış gösteren diğer ülkeler ise Hırvatistan (yüzde 25), İsrail (yüzde 24), İzlanda (yüzde 22), Kazakistan (yüzde 21), Karadağ (yüzde 20), Sırbistan, Slovenya ve Malta (yüzde 19), Moldova (yüzde 18), Bosna Hersek (yüzde 17), Finlandiya (yüzde 15), Çekya, Letonya, Makedonya ve Portekiz (yüzde 13), Romanya (yüzde12), İspanya (yüzde 11), Hollanda ve Bulgaristan (yüzde 10) olarak sıralandı.

Türkiye ve Mısır'a yönelik turist akışı, turizm harcamalarını da artırdı

Yılın ilk 6 ayındaki turizm harcamalarına yönelik de raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

"2017'nin ilk 6 ayında Brezilya yüzde 35 artışla uluslararası harcama yapan ülkelerin başında gelmektedir. Rusya Federasyonu'nun ana pazarları Türkiye ve Mısır'a yönelik turist akışının artması, birkaç yıldır düşüş yaşayan ülkelerin harcamalarını da artırmıştır. Uluslararası harcamalarda çift haneli büyüme gösteren diğer ülkeler arasında Arjantin (yüzde 21), Kore Cumhuriyeti (yüzde 16), İspanya (yüzde 17), Vietnam (yüzde 16), Portekiz (yüzde 13), Yeni Zelanda (yüzde 12), Fransa (yüzde 11), İrlanda (yüzde 11), Endonezya (yüzde 10) ve Japonya (yüzde10) yer almaktadır."

BM Dünya Turizm Örgütünün raporunda, turizm harcamalarında artış gösteren ülkeler arasında Çin, Ukrayna, Birleşik Krallık, Çekya ve Tayland'ın bulunduğu kaydedildi.