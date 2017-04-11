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Buradasınız : » » BM Doğu Guta'daki 400 bin sivilin durumundan endişeli

BM Doğu Guta'daki 400 bin sivilin durumundan endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta bölgesinde mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğunu bildirdi.

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BM Doğu Gutadaki 400 bin sivilin durumundan endişeli

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Doğu Guta'da giderek kötüleşen insani durumun derin endişe verici olduğunu söyledi.

Yoğun hava saldırılarının sivil ölümlerine neden olduğu yönünde haberler geldiğini ifade eden Dujarric, "Doğu Guta'da mahsur kalmış 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyuyoruz." dedi.

"Gıda fiyatları arttı, fırınlar kapandı"

Rejim güçlerinin mart ayından beri ticari kamyonların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle temel gıdalarda fiyat artışları yaşandığına ve un yetersizliğinden dolayı fırınların kapanmasına dikkati çeken Dujarric, insani durum çok daha kötüye gitmeden yardım girişlerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşta varil bombalarından ve açlıktan ölenlerin yine siviller olduğunu hatırlatan Dujarric, "Masa'nın etrafında oturanların siyasi çözüme ulaşmak konusunda harekete geçmesi için daha ne kadar acı çekilmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Etiketler: Doğu Guta, suriye, Şam, Doğu Guta'daki 400 bin sivil, BM
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