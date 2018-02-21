BM: Doğu Guta'da 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor

Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da şiddetin dozunu artırdı. Son saldırılarda yaklaşık 300 sivil hayatını kaybetti.

Rusya'dan BMGK'ya Doğu Guta çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konulu oturumuna katıldı.

Konseyde konuşan Guterres, uluslararası toplumun krizleri önlemek yerine krizlere karşılık vermek için çok daha fazla zaman ve kaynak harcadığına dikkati çekti.

"Hedefimiz insanlara bedel ödeten krizlerin önüne geçmek"

Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik yaklaşımın dengelenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, şunları söyledi:

''Hedefimiz, ülkelere, insanlara yüksek bedeller ödeten krizlerin çıkmasınını önlemeye yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmak olmalı. Özellikle de şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma sorumluluğunu yerine getirmesi gerek.''

"Doğu Guta bekleyemez"

Doğu Guta'da yaşanan insani krizden son derece üzüntü duyduğunu söyleyen Guterres, ''Doğu Guta bekleyemez, 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor. Bütün askeri faaliyetlerin durması ve insani yardımlara ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yapıyorum.'' dedi.

Kaynak: AA