BM: Doğu Guta'da 2 günde en az 100 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarriç, Suriye'deki durum istikrara kavuştuğunda BM'nin, savaştan zarar gören ve kuşatılmış bölgelere yardıma devam edeceğini söyledi.

İnsani yardım ulaştırılamıyor

Dujarriç, Doğu Guta'daki çatışmaların ve Şam'ın havan bombardımanının devam ettiğini, sivil nüfusu tehlikeye soktuğunu ve ihtiyacı olan binlerce kişiye insani yardımın ulaşmasını önlediğini vurguladı.

Kararın ardından yüzlerce insan öldü

Sözcü, "Doğu Guta'da meydana gelen çatışmalar, hava saldırıları ve bombardımanın son 48 saat içinde 100'den fazla sivilin ölümüne neden oldu. Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararla düşmanlıkların sona erdirilmesini talep ettiği 24 Şubat'tan beri hava ve kara saldırıları nedeniyle yüzlerce insanın öldürüldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı bildirildi" dedi.

Dujarriç, Birleşmiş Milletler, Suriye Arap Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi olarak, Doğu Guta'daki bir yerleşim birimi olan Duma sakinlerine insani yardımlarını sürdüremediklerini de doğruladı. Teslimatın Salı günü başladığını ancak hava saldırıları ve bombardıman nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Dujarriç, tüm çatışma taraflarını, insani yardım konvoylarına güvenli ve engelsiz erişimi hemen sağlamaya çağırdı.

Bin 5 kişi öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Çarşamba günü, Doğu Guta'daki durumla ilgili açıklama yapmıştı. 18 Şubat-3 Mart tarihleri arasındaki çatışmalarda, hava ve kara saldırılarında bin 5 kişinin öldüğü ve 4 bin 829 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA