BM: Doğu Guta halkı ölüm tehdidiyle karşı karşıya

Doha Yüksek Öğrenim Enstitüsündeki konferansta konuşan BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Esed rejiminin Doğu Guta'ya uyguladığı abluka nedeniyle halkın gerçek bir açlıktan ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Lowcock, Doğu Guta'ya ancak çok sınırlı sayıda yardımın girebildiğine dikkati çekerek, "Uzun yıllardır çok ağır bir ablukaya maruz kalan Doğu Guta, hava bombardımanlarından en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor." dedi.

Yemen'deki insani drama da değinen Lowcock, bu ülkedeki insani krizle mücadelenin askeri operasyonların durmasını ve El-Hudeyde gibi Kızıldeniz limanlarına ulaşılabilmeyi gerektirdiğini ifade etti.

400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA