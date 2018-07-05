BM Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Dera'daki durumu takip ettiklerini söyledi.

Rejimin ele geçirdiği bölgelerdeki sivillerin durumuna dikkati çeken Throssell, "Dera'da devam eden şiddetin bir sonucu olarak sivillerin yerinden edilmeye devam etmesinden ve buna ilave olarak hükümet güçleri ve müttefiklerinin kontrol altına aldıkları bölgelerdeki sivillerin korunmasına ilişkin endişelerimiz hala devam ediyor." dedi.

Throssell, ayrıca, terör örgütü DEAŞ kontrolünde bulunan Yermük Kampı'ndaki sivillerin durumundan da kaygı duyduklarını dile getirdi.

Rejim güçleri ve destekçisi İran, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 200'den fazla sivil ölmüştü.

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı ancak ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmiş ve rejim güçlerinin saldırıları karşısında yardımda bulunmamıştı.

Kaynak: AA