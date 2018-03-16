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Buradasınız : » » BM Cenevre Ofisi'nde protesto grevi

BM Cenevre Ofisi'nde protesto grevi

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için greve gidiyor.

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BM Cenevre Ofisinde protesto grevi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için bugün tam gün grev yapacak.

BM çalışanlarının kendi aralarında yaptığı oylamada binden fazla kişi grevden yana tavır koyarken, 200 kişi buna karşı çıktı.

İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumu ertelendi

Grev nedeniyle bugün, 26 Şubat'ta başlayan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 37. oturumunun toplantıları gelecek haftaya ertelenirken, BM bünyesindeki birçok önemli konferans ve panel de iptal edildi.

10 bine yakın personel 

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: grev, Cenevre, birleşmiş milletler
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