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BM çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar şikayeti

Birleşmiş Milletler (BM), 2017 yılında çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar ve taciz şikayeti aldığını açıkladı.

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BM çalışanlarıyla ilgili 138 cinsel istismar şikayeti

Geçen yıl 10 barış gücü misyonunda konuşlu personele karşı 62 iddia ortaya atıldı. BM programlarını uygulayan teşkilatlar dahil BM kuruluşları ve ortaklarının çalışanlarıyla ilişkili 75 şikayet geldi. 21 kız çocuğu ile 109 kadın, cinsel istismar ve taciz kurbanı oldu. BM Güvenlik Konseyi emri altında çalışan ancak BM'ye bağlı olmayan bir işletmenin mensubu hakkında da şikayet oluşturuldu.

2016'da 104 şikayet

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgütün konuyla ilgili raporunu paylaştı. 

Barış gücü misyonlarından 2016 yılında gelen şikayet sayısının 104, BM kuruluşlarından gelen şikayet sayısının ise 42 olduğunu belirten Guterres, BM'nin kendi evinin içini temiz tutması için çok daha fazla şey yapılması gerektiğini söyledi.

Guterres, cinsel istismar kurbanlarının 21'inin kız çocuğu, 109'unun kadın olduğunu belirterek "BM bayrağı altında hizmet eden hiçbir birey, cinsel istismar ve tacizle ilişkilendirilmemelidir. Bu belayla mücadele, 2018'de de kilit önceliklerimden biri olmayı sürdürecek" ifadesini kullandı.

Raporda, 2017'ye ait 20 şikayetle ilgili soruşturmada 14'ünün kanıtlarla doğrulandığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görevli barış gücü askerleriyle ilgili iddiaların sayısının 52'den 19'a düştüğü, öte yandan Liberya ve Haiti'deki BM misyonlarına ilişkin şikayetlerin arttığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri, geçen yıl barış gücü askerlerinin ve çalışanların adının karıştığı cinsel istismar ve tacizle mücadelede yeni bir strateji belirlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: taciz, rapor, BM
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