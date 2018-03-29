  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

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BM: Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Rusya arasında yaşanan casus krizinden endişe duyduğunu söyledi.

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BM: Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine doğru gidiyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinin ardından ABD'nin de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararıyla daha da gerilen Rusya ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.

"Soğuk savaş döneminde iki süper gücün kontrol mücadelesi"

Guterres, ''Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz.'' dedi.

Guterres, Soğuk Savaş döneminde iki süper gücün kontrol mücadelesine şahit olunduğunu ancak şimdi birden çok bağımsız aktör bulunduğuna dikkati çekti.

"Daha kaç alarm zilinin çalması gerek?"

İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu dile getiren Guterres, iklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin ekonomik boyutunun 320 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Kuzey Kutbu'nda şimdiye kadarki en sıcak kışın yaşandığını anlatan Guterres, Güney Asya'da muson yağmurlarının neden olduğu sellerin 41 milyon, Afrika'da şiddetli kuraklığın 900 bin kişiyi etkilediğini kaydederek, ''Dünyanın bu sorunla yüzleşmesi için daha kaç alarm zilinin çalması gerek?'' diye sordu.

"Zirve barışçıl bir çözüm için fırsat"

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında nisan ayında yapılması planlanan zirveyi memnuniyetle karşıladığını söyleyen Guterres, Kore Yarımadası'nda nükleer silahsızlanma için iki ülke arasında ciddi müzakerelere ihtiyaç duyulduğunu ve zirvenin ''barışçıl çözüm için bir fırsat olduğunu'' vurguladı.

Guterres, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesine ilişkin de Çin'in bu bölgedeki sorunların çözümünde önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Kaynak: AA 

Etiketler: rusya, BM, Antonio Guterres, abd
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