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BM: Afrin'den son birkaç günde 48 bin kişi ayrıldı

BM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden temizlemek için adım adım kuşattığı Afrin'den son birkaç günde yaklaşık 48 bin kişinin ayrıldığını açıkladı.

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BM: Afrinden son birkaç günde 48 bin kişi ayrıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Afrin'deki terör hedefleri, havadan ve karadan tek tek vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kuşattığı Afrin'den siviller de ayrılıyor.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre son bir kaç günde Afrin'den 48 bin kişi ayrıldı.

Kaynak: TRT Haber

 


 

Etiketler: birleşmiş milletler, afrin
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