BM: Afrin'den son birkaç günde 48 bin kişi ayrıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Afrin'deki terör hedefleri, havadan ve karadan tek tek vuruluyor.
- Afrin kırsalında sivil halk, evlerine dönüyor
- Afrin'de 12 nokta daha YPG/PKK'dan kurtarıldı
- Afrin halkı teröristlerin barikatını kazma-küreklerle yıktı
- Afrin'de teröristler etek giyip sivil halk görüntüsü veriyor
- Afrin'i terk etmeye çalışan sivil halkı teröristler zorla engelledi
- TRT Haber üç koldan kuşatılan Afrin'de
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun kuşattığı Afrin'den siviller de ayrılıyor.
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre son bir kaç günde Afrin'den 48 bin kişi ayrıldı.
Kaynak: TRT Haber