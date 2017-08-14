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BM ABD'deki ırkçı şiddet olaylarını kınadı

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Virginia eyaletinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan ırkçı şiddet olaylarını kınadı.

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BM ABDdeki ırkçı şiddet olaylarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Virginia'da bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan ırkçı şiddet olaylarını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Biz her türlü ırkçılık ve bağnazlığa karşıyız. Charlottesville kentinde gördüğümüz gibi ırkçı şiddet, anti semitizm, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa toplumlarımızda yer yok." dedi.

"Sivilleri etkileyen her türlü şiddeti kınıyoruz"
Olaylarda hayatını kaybeden kişinin yakınlarına taziye dileklerini sunan Haq, "Açıkça biz sivilleri etkileyen her türlü şiddeti kınıyoruz." diye konuştu.

Etiketler: birleşmiş milletler, Amerika Birleşik Devletleri, şiddet olayları, kınama
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