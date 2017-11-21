BM: 715 bin Suriyeli yaşadıkları yerlere geri döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl yaklaşık 715 bin yerinden edilmiş Suriyelinin yaşadıkları yerlere geri döndüğünü açıkladı.

Açıklamada, Suriye'de yerinden edilen kişilerin evlerine geri dönmesinin herhangi bir hazırlık olmadan kendiliğinden gerçekleştiği ve gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşler olmadığının altı çizildi.

Suriye'de bu yıl ocak ayından ekime kadar 714 bin 278 Suriyelinin evlerine geri dönmesine rağmen aynı dönemde 1 milyon 452 bin 636 kişinin daha yerinden edildi.

En çok eve dönüşün yüzde 58 ile Halep valiliği sınırları içerisinde gerçekleşti. Evlerine dönen 38 bin Suriyeli yeniden yerinden edildi.

Suriye içinde 2011'den bu yana yerinden edilen kişilerin sayısının toplamda 6,1 milyona ulaştı.

"Dünya genelinde 5,5 milyon Suriyeli sığınmacı var"

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan raporda, Suriye'de 13,1 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Raporda, ülke içinde yerinden edilen, şiddete maruz kalan ve temel insani hizmetlerden mahrum olan 5,6 milyon Suriyelinin temel insani ihtiyaçlarının ise daha acil ve şiddetli olduğu uyarısında bulunuldu.

Çoğunluğu komşu ülkelerde olmak üzere dünya genelinde 5,5 milyon Suriyeli sığınmacının bulunduğu bilgisi paylaşılan raporda, bu sığınmacıların çok azının ülkelerine geri döndüğüne işaret edildi.

Raporda, ülkenin bazı kesimlerinde "gerginliği azaltma" bölgeleri ilan edilmesinin ardından şiddetin biraz azalmasına rağmen ülkede siyasi bir çözüm bulunamaması nedeniyle çatışmaların 2017'de sürdüğü vurgulandı.

Suriye'de 2,98 milyon kişinin ulaşılması zor bölgelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, halen 419 bin kişinin ise abluka altında yaşadığı kaydedildi.

Kaynak: AA