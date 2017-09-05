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BM: 35 bin Müslüman Bangladeş'e geçti

Birleşmiş Milletler yetkililerince, son 24 saatte 35 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçtiği bildirildi.

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BM: 35 bin Müslüman Bangladeşe geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslümanların sayısının 123 bini aştığını bildirdi.

BBC'deki habere göre, BM yetkililerince yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin Arakanlı Müslümanın daha Bangladeş'e geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Arakan'da ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e ulaşan Arakanlı Müslüman sayısının 123 bini geçtiği kaydedildi.

Can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor, on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Etiketler: birleşmiş milletler, bangladeş, Arakan
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