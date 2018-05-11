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BM: 2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir

BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Brown, ''Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir" dedi.

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BM: 2030 yılına kadar 400 milyon çocuk okulsuz kalabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Eğitim Özel Temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown, BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Brown, çocuk işçi, çocuk evlilikleri ve çocuk kaçakçılıklarının önlenmesi ve eğitimin desteklenmesi için 11,5 milyon gencin imza toplayarak uluslararası finansal bir sistem kurulması talebinde bulunduğunu ve bu çağrılara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Brown, her çocuğun eğitim hakkı olduğunu ve okula gitmesi gerektiğini ancak dünyanın eğitim kriziyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. 

''Dünya genelinde 260 milyon çocuk okula gidemiyor. 2030 yılında mevcut trendler devam ederse 11 yaşın üstündeki 400 milyon çocuk eğitimsiz kalacak ve dünyada okul çağındaki çocukların yarısı yani 800 milyonu kaliteli eğitim alamayacak."

Okul çağındaki çocukların yarısının yeterli seviyede eğitim alamadığını, bazılarının ise okuma yazma dahi bilmediğini belirten Brown, çatışma bölgelerinde ise okula gidemeyen 75 milyon çocuk bulunduğunu, bunların 10 milyonun ise mülteci konumuna düştüğünü anlattı.

750 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor

Dünya genelinde üçte ikisi kadın, 750 milyon yetişkinin de okuma yazma bilmediğine işaret eden Brown, eğitim için uluslararası finansal bir sistem kurulması ve eğitime yatırım yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA  

Etiketler: BM, Eğitim, Okul, gordon brown
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