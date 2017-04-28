'Biz Türkiye'nin kararlarını tanıyor ve saygı duyuyoruz'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Malta'nın başkenti Valetta'da düzenlenen AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın açıklamasında bulundu.

"Gymnich Toplantıları" ismiyle bilinen toplantıları oldukça faydalı, verimli, yapıcı ve önemli olarak değerlendiren Mogherini, "Türkiye ile samimi ve açık bir görüş alışverişinde bulunduk. AB üyesi ülkelerle Türkiye'nin mevcut durumunu ve ilişkilerimizin geleceğini değerlendirdik." dedi.

Mogherini, yapılan gayri resmi toplantılarda resmi kararlar alınmadığına dikkati çekerek, "Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de gerçekleştirilen referandum sonrasında itirazların olmasına rağmen çıkan sonuçlara saygı duyduklarını ifade eden Mogherini, "Yapılan anayasa değişikliğinin uygulanması hakkındaki değerlendirmeyi öncelikle Venedik Komisyonu'nun tavsiyelerine ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) gözlemlerine ve özellikle yayımlanacak son raporuna göre yapmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mogherini, Türkiye'de yapılacak anayasa değişiklerinin uygulanmasında en üst seviyede milli birliğin amaçlanmasını ve siyasi iradenin de tüm siyasi görüştekilere saygı duymasını beklediklerini hatırlatarak, "Avrupa Birliği, istikrarlı, güvenli, ekonomik olarak başarılı ve demokratik bir Türkiye'den yana." şeklinde konuştu.

"Türkiye AB'nin stratejik ortağı"

Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin uygulamaya konulduktan sonra Kopenhag kriterlerini yerini getirip ve en sonunda AB üyesi olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Mogherini, şöyle cevap verdi:

"Bu ağırlıklı olarak uygulamaların nasıl gerçekleşeceğine bağlı olacak. Çünkü takvim henüz belli değil. Bazı uygulamalar hemen yürürlüğe girebilir, bazıları da zaman alabilir. Bu Türkiye’nin (anayasa) değişikliklerini nasıl uygulayacağına bağlı olacak. Dolayısıyla bu Türkiye’ye bağlı olacak."

"AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz"

Mogherini,bir başka soru üzerine Türkiye’nin sadece AB’ye aday bir ülke olmadığını ayrıca AB’nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin terör ile mücadelede, Suriye krizinde AB için önemli bir ülke olduğunu, G20 üyesi olduğunu, gümrük birliği üyesi olduğunu belirten Mogherini, “Türkiye ile bizim ilişkilerimiz AB üyeliğine kabulün çok ötesinde. AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Askıya alınmadı, sona ermedi. Fakat yeni fasılların açılması için şu an sürdürülen bir çalışma da yok." ifadelerini kullandı.