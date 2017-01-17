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Buradasınız : » » Bişkek'te düşen kargo uçağının 2. kargo kutusuna ulaşıldı

Bişkek'te düşen kargo uçağının 2. kargo kutusuna ulaşıldı

Kırgızistan hükümeti, dün başkent Bişkek yakınlarında düşen Boeing 747-400 tipi kargo uçağının ikinci kara kutusunun da bulunduğunu bildirdi.

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Bişkekte düşen kargo uçağının 2. kargo kutusuna ulaşıldı

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Daça Su yerleşim birimine düşen kargo uçağının ikinci kara kutusunun da bulunduğu belirtildi.

Uçağın birinci kara kutusu dün bulunmuştu.

Kazanın nedeni, bu akşam Moskova'dan Bişkek'e gelecek Devletler Arası Havacılık Komitesi uzmanları tarafından soruşturulacak.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak havaalanına iniş yaptığı sırada dün yerel saatle 07.17'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.

Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 33 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Bişkek, kargo uçağı, kırgızistan hükümeti, uçak kazası, kara kutu
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