Birleşmiş Milletler'den 'Yemen' kampanyası

Birleşmiş Milletler (BM), Afrikalı sığınmacıların Aden Körfezi ve Kızıl Deniz yoluyla Yemen'e geçişlerindeki tehlikelerle, bu ülkedeki korkunç şartlar ve artan risklere karşı farkındalığın yaygınlaştırılması için kampanya başlattı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl Yemen'e 117 bin sığınmacının giriş yaptığını söyledi.

Sözcü Spindler, çatışmalardan dolayı durumun iyice kötüleştiği Yemen'e tehlikeli botlarla geçen sığınmacılar için BMMYK'nin alarma geçtiğini bildirdi.

Yemen'de, 2015 Mart ayında patlak veren savaştan bu yana yaklaşık 7 bin 100 kişinin öldüğünü, 44 bin kişinin yaralandığını, 2 milyon kişinin yerinden edildiğini aktaran Spindler, ülkede neredeyse 19 milyon kişinin de insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Spindler, Afrikalı sığınmacıların Aden Körfezi ve Kızıl Deniz yoluyla Yemen'e geçişlerinde yaşanan büyük tehlikeler ve Yemen'deki korkunç şartlar ile artan risklere karşı farkındalık oluşturulması için bir kampanya başlattıklarını kaydetti.

BMMYK'nın uzun zamandır Yemen'e geçişlerdeki risklere karşı uyarılarda bulunduğunu anlatan Spindler, ülkedeki suç örgütlerinin, yeni gelen sığınmacıları hedef aldığını, özellikle de sığınmacı çocuk ve kadınların cinsel istismar ve insan kaçakçılığı gibi risklerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Uluslararası sivil toplum örgütlerinin de desteklediği kampanya boyunca tanınmış müzisyenler, sanatçılar ve film yapımcıları çeşitli videolarla sığınmacılara yönelik mesajlar verecek.