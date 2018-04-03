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Buradasınız : » » Birleşmiş Milletler'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Birleşmiş Milletler'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderdi.

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Birleşmiş Milletlerden Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. 

İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, insani yardım, Cilvegözü sınır kapısı, birleşmiş milletler
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