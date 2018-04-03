Birleşmiş Milletler'den Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım

Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderdi.
Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
İnsani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kaynak: AA