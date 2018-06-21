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Birleşmiş Milletler'den Suriye'de 750 bin sivil için uyarı

Birleşmiş Milletler, Suriye Dara kentindeki çatışmaların 750 bin sivilin hayatını tehlike atmasından endişe duyduklarını açıkladı.

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Birleşmiş Milletlerden Suriyede 750 bin sivil için uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, Suriye'nin güneyinde yer alan Dara kentindeki çatışmalar nedeniyle 750 bin sivilin hayatının tehlikeye girmesinden derin endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Haq, günlük basın brifinginde, Dara'nın doğu ve batısında devam eden çatışmalar ve bombardıman sonucu 11'i Dara'da olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Dara'nın kuzeyinde ise sivillerin, yerlerinden edilerek Kuneytra kentinin kırsalına ve Ürdün sınırına gittiğini belirten Haq, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin hareket etmekte sorun yaşadığına dikkati çekti.

Haq, Dara kentinde çatışmaların, 750 bin sivilin hayatını tehlike atmasından derin endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, suriye, dara
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