Birleşmiş Milletler'den Kuzey Kore'ye genel af çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Kuzey Kore'deki insan hakları hakkında BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılması planlanan zirvede, Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun öncelikli olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Quintana, görüştüğü Amerikalı yetkililerin, Singapur'da düzenlenecek zirvede insan hakları konularının gündeme alınmasının önemi konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu aktardı.

Trump'ın Kim ile yapacağı tüm görüşmelerde konuyu dile getirmesini umduğunu belirten Quintana, ülkedeki insan hakları sorunlarının çözülmesinin "nükleer silahsızlanma sürecini" de "sürdürülebilir" hale getireceğine işaret etti.

Genel af çağrısı

Quintana, Kuzey Kore'nin 3 Amerikalı mahkumu serbest bırakmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kore lideri Kim'e ABD vatandaşı mahkumlara uyguladığı affı genişletmesi çağrısında bulundu.

Ülkedeki yüzlerce siyasi mahkumun "genel af" ilan edilerek serbest bırakılmasını isteyen Quintana, böyle bir girişimin tarihi zirve öncesi "önemli bir sinyal" olacağını söyledi.

Açlık uyarısı

Quintana, Kuzey Kore'de beslenme yetersizliğinin had safhada olduğunu da vurgulayarak, yaklaşık 10 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Quintana, "Durum oldukça kritik" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. Zirvenin 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

Kaynak: AA