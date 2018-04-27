Birleşmiş Milletler'den İsrail'e Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad El Hüseyin, 42 Filistinlinin şehit edildiğini ve 5 bin 500'den fazla yaralı olduğunu hatırlatarak, sorumluların açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Zeid, "Yaşanan kayıplar, Filistinlilere yönelik aşırı güç kullanımının bir kez değil, iki kez değil, defalarca yaşandığını gösteriyor" dedi.

Toprak Günü'nün başlamasından bu yana 42 şehit

30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün başladığı ilk günlerde başından yaralanan Said Muhammed Vehbe şehit oldu.

Vehbe'nin şehit olmasıyla birlikte barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin sayısı 42'ye yükseldi. Gösteriler sırasında yaklaşık 5 bin 500 kişi yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters