Birleşmiş Milletler'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İdlib'in Astana'da varılan anlaşma gereği gerginliği azaltma bölgesi olduğu hatırlatılarak, anlaşmanın garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'dan anlaşmaya bağlı kalınması için taraflara baskı yapmaları talep edildi.

Sivil kayıplarından endişe ediliyor

İdlib'in kuzeyindeki Zerdene Köyü'ne 7 ve 8 Haziran'da hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, nüfusunun yüzde 60'ını çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin oluşturduğu İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından "derin endişe" duyduğu aktarıldı.

Guterres taraflara İdlib'de hava saldırıları ve çatışmalara derhal son verilmesi, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı.

Son 4 günde 59 sivil yaşamını yitirdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Perşembe gecesi de İdlib'in Zerdene Köyü'ndeki sivil yerleşimlere hava saldırılarında en az 42 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman da destekçisi Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA