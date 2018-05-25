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Birleşmiş Milletler'den Arakanlı Müslümanlar için mali destek çağrısı

Birleşmiş Milletler, muson mevsiminin yaklaşmasıyla Bangladeş'teki kamplarda kalan yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslümanın mali desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

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Birleşmiş Milletlerden Arakanlı Müslümanlar için mali destek çağrısı

Muson mevsiminin yaklaşması Bangladeş'teki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için acil yardım çağrılarını hızlandırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu İcra Direktörü Natalia Kanem, Bangladeş'in başkenti Dakka'da basın toplantısı düzenledi.

Kanem, "Uluslararası toplumdan Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) için gereken mali destek için süreci hızlandırmasını bekliyoruz" dedi.

Yaklaşan muson mevsimi nedeniyle kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların daha fazla desteğe ihtiyacı olacağını vurgulayan Kanem, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yaklaşık bir milyon Arakanlı sığınmacı ve 300 bin Bangladeşlinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 2018'de 950 milyon dolar yardım çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Kanem, şimdiye kadar bu rakamın sadece yüzde 17'sinin sağlandığını söyledi.

Myanmar ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef oluyor. BM, ordu güçlerinin ülkenin güney batısındaki Arakan eyaletinde 700 binden fazla Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan operasyonlarını "etnik temizlik" olarak tanımlıyor.

Öte yandan kuzeydeki Kaçin eyaletinde de ordu güçleri ile ayrılıkçı isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğuna mensup binlerce kişi yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. 

Kaynak: AA

Etiketler: muson mevsmi, mali destek, birleşmiş milletler, bangladeş, Arakan
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