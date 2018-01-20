Birleşmiş Milletler'den Afrin açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, tüm taraflara "gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve sivillerin korunması" çağrısı yaptı.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Stephane Dujarric, "Tüm taraflara gerginliği daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınılması ve her koşulda sivillerin korunması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Kaynak:AA