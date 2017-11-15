  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Birleşmiş Milletler'den AB'ye 'Libya' suçlaması

Birleşmiş Milletler'den AB'ye 'Libya' suçlaması

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği makamlarını, Libya'daki göçmen biriminde sergilenen insanlık dışı muamelelerden dolayı eleştirdi.

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Birleşmiş Milletlerden ABye Libya suçlaması
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Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği makamlarını "gayri insani" olmakla suçladı. Birliğin, Libya'daki göçmen birimindeki yasa dışı ve insanlıktan uzak müdahaleler eleştirildi.

İnsan hakları gözlemcileri, Trablus'ta göçmenlerin tutulduğu 4 gözaltı noktasını inceledi. Bu merkezlerde ve göç yollarında işkence ve cinsel şiddete rastlandığı belirtildi.

Avrupalı görevliler, insan hakları uyarılarına riayet etmemek ve Libya'yla anlaşma yapmakla da suçlandı. 

Libya'daki Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi'nde Kasım başından bu yana 19 bin kişi tutuluyor. Eylül ortasında bu rakam 7 bindi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Libya, insan hakları ihlalleri, BM, AB
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