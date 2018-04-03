Birleşmiş Milletler'de gündem Yemen

Yemen'de 4. yılına giren savaşta 22 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de düzenlenen konferansta bu yıl BM'de Yemen için 3 milyar dolarlık bir insani yardım planına başvurulduğunu belirtti.

Guterres, Yemen limanlarının ve havaalanının başta gıda, ilaç ve yakıt olmak üzere insani ve ticari kargolara açık tutulması çağrısında bulundu.

Yemen'de insanlık dramı yaşanıyor

Yemen'de devam eden savaş nedeniyle 2 binden fazla vatandaş evsiz kaldı. Farklı bölgelerden kaçarak Ebyen kentine sığınan 2 binden fazla kişi, yaşamlarını ağaçların altında sürdürüyor. Çocukları eğitimden mahrum bırakan savaş sebebiyle çok sayıda hastalık da kent genelinde yayılıyor.

Kaynak: Reuters